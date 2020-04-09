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WHO çocukların koronavirüs salgınını anlayabilmesi için Türkçe dahil 36 dilde hikaye kitabı hazırladı

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WHO çocukların koronavirüs salgınını anlayabilmesi için Türkçe dahil 36 dilde hikaye kitabı hazırladı
WHO çocukların koronavirüs salgınını anlayabilmesi için Türkçe dahil 36 dilde hikaye kitabı hazırladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 50'den fazla kuruluşla birlikte, çocukların Covid-19'u anlayabilmesi ve kabullenebilmesi için Türkçe'nin de aralarında bulunduğu 36 farklı dilde kitap hazırladı.

Kitapta, 'Ario' isimli hayal ürünü bir karakter aracılığıyla, çocukların kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını koronavirüsten nasıl koruyabilecekleri ve yeni ve değişken bir gerçeklikle karşılaştıklarında nasıl güç durumların üstesinden gelebilecekleri anlatılıyor.

6-11 yaş arası çocukları hedefleyen kitap, "Benim Kahramanım Sensin, Covid-19 ile Savaşan Çocuklar' ismini taşıyor.

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, kitapla ilgili olarak, "Geçmişteki insani acil durumlar gençlerin hayatları tepe taklak olduğunda korkularını ve kaygılarını gidermenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Çocukları saat dilimleri ve kıtalar arasında yolculuğa çıkaran bu güzel kitabın, onların koronavirüs salgını sırasında pozitif ve güvende kalmaları için ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.

WHO'nun konuyla ilgili yazılı açıklamasında, projenin ilk aşamalarında pandemi ile nasıl baş ettiklerini anlamak için dünya çapında 1700 çocuk, ebeveyn, bakıcı ve öğretmenle görüşüldüğü kaydediliyor.

Açıklamada, yazar ve çizer Helen Patuck ile proje ekibinin bu katkıları göz önüne alarak, hikaye ile mesajların farklı kıtalardan ve sosyal çevrelerden çocuklar için anlam ifade etmesine çalıştıklarının altı çiziliyor.

Projeye katkı verenler arasında, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu gibi kuruluşlar yer alıyor.

Kitap internet üzerinden erişime açılmasının yanı sıra sesli kitap olarak da yayınlanacak.

WHO, kitabın 6 farklı dilde erişime açıldığını, diğer dillerdeki versiyonlarının da ileriki günlerde hazır hale geleceğini bildirdi.

Kitabın Türkçesi için  tıklayın

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