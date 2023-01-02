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Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri En Üst Düzey Donanımla Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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Laboratuvar altyapısı son teknoloji cihazlar ile yenilenen Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, dünyada kullanılan en üst düzey donanımla hizmet vermeye devam ediyor
Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri En Üst Düzey Donanımla Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Modern altyapısı ile ülkenin sağlık hizmetleri kalitesini dünya standartlarına çeken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi klinik biyokimya laboratuvarlarını, sektörün öncü markaları Abbott, Siemens ve Sysmex’in son teknoloji cihazları ile yenileyerek test yelpazesini genişletti.

Sahip olduğu teknolojik donanım, alanında otorite kabul edilen hekim kadrosu ve dünyadaki niş tedavilerle bulunduğu coğrafyanın lider sağlık kurumu pozisyonundaki Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerine ait klinik biyokimya laboratuvarları, sektörün öncü markalarından Abbott, Siemens ve Sysmex ile yapılan işbirlikleri ile yenilendi. Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinden, 15 Kasım, 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin klinik biyokimya laboratuvarı da en güncel teknolojilerle donatılmıştı.  

Yeni teknolojilerle daha geniş test yelpazesi, daha hızlı ve kesin sonuç imkanı!

Yüksek verimlilik odaklı teknolojilere yatırımlarını kesintisiz sürdüren Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri adına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı sorumlu hekimi Uzm. Dr. Oğuz Han Edebal, “Tedavi başarısının yolu, hızlı ve kesin tanıdan geçmektedir. Yenilenen teknolojik alt yapımızla en geniş test yelpazesini, en hızlı ve en doğru sonuçlarla halkımızın hizmetine sunuyoruz. Çok yüksek hassasiyete sahip otoanalizör sistemler ve üstün kalitedeki test kitleri sayesinde test tekrarı ihtiyacı ortadan kalkıyor.  Kalite kontrol süreçlerinin verimliliği artarak, test çalışma süreleri kısalıyor. Bu da hasta memnuniyeti yaratıyor” diyor.

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Aynı gün içerisinde 130’un üzerinde farklı test için sonuç veriliyor

Günümüzde laboratuvar hizmetlerindeki doğru ve hızlı sonuçların hastane hizmetlerindeki verimliliği pozitif yönde etkilediğini ifade eden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarı sorumlusu Sedef Delibaş ise Abbott, Siemens ve Sysmex firmalarıyla yapılan işbirliği sonucunda saatlik test çalışma hızının yüzde 33 oranında artırıldığını, alışılageldiği gibi doğru ve kesin sonuçların üretilmeye devam edildiğini belirtti. Yenilenen cihazlarla test yelpazesinin de genişlediğini ifade eden Sedef Delibaş, “Rutin biyokimya tetkikleri, hormon, vitamin ve ilaç düzeyleri, tümör belirteçleri, tam kan ve vücut sıvıları analizleri, kan gazları analizi ve flowsitometri çalışmalarını kapsayan 130’un üzerinde test parametresi için aynı gün içerisinde sonuç raporu veriyoruz” dedi.

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