Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi başhekimliğine Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam teşekküllü tek hayvan hastanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin başhekimliğine Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu getirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, “sağlıklı insan için sağlıklı hayvan” yaklaşımıyla 2014’ten günümüze; cerrahi, doğum ve jinekoloji, iç hastalıkları ve son teknolojiyle donatılmış laboratuvarı ile görüntülü tanı hizmetleri olmak üzere hayvan sağlığı için pek çok hizmet sunuyor. Arkasına Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel yetkinliğini de alan Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, deneyimli veteriner hekim kadrosuyla hizmet veriyor.

Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu: “2014’ten bugüne olduğu gibi, dünya standartlarındaki tam teşekküllü alt yapımız ve uzman veteriner hekim kadromuzla hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Başhekim Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin 2014’ten bugüne, dünya standartlarındaki tam teşekküllü alt yapısı ve uzman veteriner hekim kadrosuyla adadaki çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayarak, aynı kalite yaklaşımıyla, hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Yakın Doğu Oluşumu’nun 3 üniversite hastanesi, 2 diş hastanesi ve hayvan hastanesi ile birlikte, ülkeye hizmet veren bütünlüklü bir sağlık altyapısı oluşturduğunu söyleyen Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, “Canlı dostlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetleri, dolaylı olarak insan sağlığı üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir bir dünya için hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu kimdir?

1963’te Baf’ın Tera köyünde dünyaya gelen Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, orta ve lise eğitimini Lefkoşa’da tamamladıktan sonra 1982’de girdiği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 1993 yılında Veteriner Dairesi’nde göreve başlayan Dr. İsfendiyaroğlu, dairenin tüm kademelerinde çalışarak Temmuz 2022’de Baş Veteriner Hekim–Müdür olarak emekli oldu.

1996’da İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim dalında doktora eğitimine başladı ve 2002’de tamamladı. 2016’dan itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, kısa bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde başhekim olarak göreve başladı. Aynı zamanda Zootekni Anabilim Dalında da tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. İsfendiyaroğlu, evli ve iki çocuk babası olup Rumca ve İngilizce biliyor.