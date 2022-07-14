Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan genç veterinerler törenle keplerini attı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Törene mezunlar ve ailelerinin yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve birçok misafir katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ve fakülte birincisi Uğurcan Pala birer konuşma yaptı. Fakülte birincisi Uğurcan Pala geleneksel yaş kütüğüne ismini çaktı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomalarını takdim etti. Diploma töreninde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da mezun olan oğlu Eyüp Kaan Kaşıkçı’ya diplomasını verdi. Diplomaların takdim edilmesinin ardından kep atma seremonisi ile tören sona erdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, “Sizlere bakarken 34 yıl öncesine gidiyorum. 1988 yılına. O gün, sizlerin şu anda yaşadığınız heyecanı yaşıyordum” sözleri ile mezunlara seslenerek; teknoloji, sosyal yapı ve dünyada yaşanan değişimlere değindi.

“Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun” diyen Prof. Şanlıdağ; “İşte o zaman gerçekten başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz. Biliyorum, bu hiç de kolay değil. Ama bunu deneyin, kendiniz için, geleceğiniz için, aileniz için, insanlık için. Her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirmek ise, ağır bir yük olsa da sadece sizin elinizde. Mezuniyetinizi bütün kalbimle kutluyor, gelecek yolunuzun aydınlık olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimize hem hayvan, hem insan sağlığına hizmet eden kutsal bir mesleği öğretmeye çalışıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün: “Bugün bizim ise, yarın da bütün saadetleri ile yalnız çocuklarımızındır. Onları en iyi bir şekilde yetiştirmek bir borçtur” sözleriyle başladığı konuşmasına, “Bu ilke doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi olarak dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimize hem hayvan, hem insan sağlığına hizmet eden kutsal bir mesleği öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. İntaş, “Bilgi güçtür. Güçlü olmak istiyorsanız mesleğinizde bilgili olmalısınız. Güçlü bir veteriner hekimlik mesleği, ülkemize bilgisi oranında güç katacaktır. Çok sayıda veteriner hekimin uzmanlık yetkisini alması mesleğimizin ülke hayvancılık ekonomisine güçlü katkısının yegâne yoludur. Bireysel veteriner klinikleri hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap vermekte gün geçtikçe daha fazla zorlanıyor. Mesleğinizde anlamsız rekabet yerine işbirliği ve ekip olarak çalışmayı hedeflemelisiniz. Mesleğimizle ilgili görevlerin birçoğu ancak güçlü ekip çalışmalarıyla yürütülüp sonuçlandırılabilir. Bu yüzden iyi iletişim becerilerinizi mutlaka geliştiriniz” ifadelerini kullandı.

Uğurcan Pala: Gerçek hayatın içinde kendimizi var edeceğimiz bu zorlu akışta, siz değerli dostlarımın manevi desteğini her zaman hissedeceğim."

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Uğurcan Pala ise geleneksel yaş kütüğüne ismini çaktıktan mezunlar adına katılımcılara seslendi.

Pala, "Kimi zaman üzüldük, sinirlendik, yorulduk. Zaman zaman uykusuz kaldık. Ama bugün hepsinin karşılığını aldığımız o mutlu gündeyiz. Bu 5 yıllık süreçte çok güzel dostluklar edindim ve sizlerle geçirdiğim 5 yılda birçok anı biriktirdim. Bu süreçte birbirimize olan desteğimiz, yarattığımız anılarımız için hepinize teşekkür ederim. Bugün mezun olarak meslek hayatımıza ilk adımımızı atıyoruz. Gerçek hayatın içinde kendimizi var edeceğimiz bu zorlu akışta, siz değerli dostlarımın manevi desteğini her zaman hissedeceğim” dedi.