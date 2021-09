Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bağımlılıkla topyekûn mücadele için üç yeni projeye başladığını açıkladı

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde yürütülecek projeler, Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyuruldu. Projeler, “Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Aile - Çocuk Farkındalık Programı”, “Yeme Bağımlısı mısın?” ve “Bağımsız Bireyler Yetiştiriyoruz!” başlıkları altında toplandı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), bağımlılıkla mücadelede yürüttüğü iş birliğini açıklanan üç yeni proje ile sürdüreceğini açıkladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklanan projeler, çocuklarda dijital-teknoloji bağımlılığı, yeme bağımlılığı ve insana bağımlılık konularını kapsayacak.

Bir yıl boyunca sürdürülecek projelerin sonucunda, farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve anne babalar için farkındalık yaratacak kapsamlı bir kılavuz hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile adadaki tüm öğrencilere ulaştırılacak.

İlk proje dijital bağımlılıkla mücadele

Kasım 2021’de başlanarak 1 yıl içerisinde sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak projelerden ilki “Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Aile - Çocuk Farkındalık Programı” olacak. Program kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden uzmanlar, ilköğretim öğrencileri ile birlikte tiyatro, yaratıcı drama, masal, doğa yürüyüşü ve resim atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirecek. Düzenlenecek etkinliklerle çocukların farklı alanları tanımaları, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Projenin ikinci aşamasında ise anne ve babalara dijital bağımlılığı önlemek amacıyla farkındalık yaratacak seminerler verilecek.

KKTC’de yeme bağımlılığının yaygınlığı tespit edilecek

Yine iki aşamada gerçekleştirilecek ikinci proje ise yeme bağımlılığı ile ilgili olacak. “Yeme Bağımlısı mısın?” başlığı ile yürütülecek projenin ilk aşamasında ergenlerin yeme bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla bilimsel bir araştırma süreci yürütülecek. Yeme bağımlılığının KKTC genelindeki seyrinin araştırılacağı bilimsel proje ile teknoloji bağımlılığı ile yeme bağımlılığı arasındaki ilişki de araştırılacak. İkinci aşamada ise, gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ışığında yeme bozukluğu ile ilgili çocuklara ve ebeveynlere yönelik farkındalık eğitimleri verilecek.

Kişilere bağımlılık yükselen bir tehlike!

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde yürütülecek üçüncü proje ise “Bağımsız Bireyler Yetiştiriyoruz!” başlığı ile insan bağımlılığını konu alacak. Projede okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin anne ve babalarına insan bağımlılığı ile ilgili bilgilendirici eğitimler verilecek. Adadaki tüm bölgeleri kapsayacak olan seminerlerde insan bağımlılığı, riskler, insan bağımlılığını önlemek için alınması gereken önlemlerle ilgili eğitimler verilerek farkındalık yaratılacak.

Projelere dair detayların açıklandığı basın toplantısında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çiğdem Hürsen ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu birer konuşma yaptı.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı, özgüvenli ve kendilerini bağımlılıklardan koruyabilen bireyler olarak yetişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte bugüne kadar çocuk ve gençleri olumsuz alışkanlıklar ve bağımlılıklardan korumaya yönelik önemli iş birliklerine imza attıklarını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Gençlerimizin gelişimini olumsuz etkileyecek her türlü bağımlılığın önlenmesi ve onlara yeni bir hayat kazandırmak için Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile üç yeni proje daha hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” dedi. “Okulöncesinden üniversiteye kadar her kademede öğrencilerimizi sağlıklı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz” diyen Doç Dr. Tüzünkan, “Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı, özgüvenli ve kendilerini bağımlılıklardan koruyabilen bireyler olarak yetişmesi için Yakın Doğu Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada Yaşam Boyu Eğitim Merkezimiz, Başbakanlık ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın iş birliği ile geliştirilen projeler çok önemli rol oynayacak” ifadesini kullandı.

Hasan Karaokçu: “Çocuklarımız ve geleceğimiz için önemli sonuçlar elde edip güzel bir yol kat edeceğiz.”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da geçen yıl Yakın Doğu Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri “Çocuklarımızı Sanal Düşmanlardan Koruyoruz” projesinin oldukça yararlı sonuçlar elde ettiklerini hatırlatarak, “Yıllardır iş birliği içinde olduğumuz Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 2022’de de bilimsel çalışmalar ve yararlı projeler içinde olacağız” ifadesini kullandı.

COVID-19 döneminde çocukların teknolojiye teslim olduğunu söyleyen Karaokçu, bu süreçte çocuklar ve ailelerinin birçok açıdan ciddi olarak psikolojik zarar gördüğünü vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının destekleri ile hayata geçirilecek üç bilimsel projenin, çocuklarda ve gençlerde gelişen teknoloji bağımlılığı, yeme bozuklukları ve insan bağımlılıkları ile mücadele etme konusunda önemli oranda farkındalık yaratacağını söyleyen Hasan Karaokçu, “Bu çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olacak. Bizim için, çocuklarımız için ve geleceğimiz için önemli sonuçlar elde edip güzel bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Doç. Dr. Çiğdem Hürsen: “Teknoloji, yemek ve kişi bağımlılıkları en az uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli.”

Sonuçlarını birkaç ay önce tamamladıkları “Çocuklarımızı Sanal Düşmanlardan Koruyoruz” projesi ile çocukların ciddi ölçüde teknoloji bağımlısı olduğunu gördüklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çiğdem Hürsen, “COVID-19 süreciyle birlikte artış gözlemlenen teknoloji bağımlılığı, yeme bağımlılığı ve insanlara bağımlılık konularında farkındalık yaratarak mücadele yolları arayacağımız bu üç yeni projemiz ile gençlerimizin ve ailelerinin hayatlarına dokunmayı amaçlıyoruz” dedi. Teknoloji, yemek ve kişi bağımlılıklarının en az uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hürsen, ada genelinde ergenlik dönemindeki çocuklar ve aileler ile birlikte çalışmalar yaparak rehber programlar hazırlayacakları projelerin, 2021 Kasım itibari ile başlayıp bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.