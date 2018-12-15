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Yakın Doğu Üniversitesi'nde Profesyonelleri Ağırlıyoruz Etkinliğinin İlk Konuğu Hüseyin Onurlu

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Bölümü’nün organize ettiği “Profesyonelleri Ağırlıyoruz” atölye çalışmalarının ilk konuğu Hüseyin Onurlu olacak.
Yakın Doğu Üniversitesi'nde Profesyonelleri Ağırlıyoruz Etkinliğinin İlk Konuğu Hüseyin Onurlu

 

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, KKTC’nin köklü stüdyo fotoğrafçılarından Foto Göksel’in Lefkoşa Direktörü olan Hüseyin Onurlu’nun gerçekleştireceği atölye çalışması 18 Aralık 2018 salı günü saat 13:00’te İletişim Fakültesi Fotoğraf Stüdyosu’nda yer alacak.

 

Bölüm Koordinatörü Gazi Yüksel’in verdiği bilgiye göre, atölye çalışmasında stüdyo ortamında portre fotoğrafı çekim teknikleri ve yöntemleri uygulamalı olarak ele alınacak.

 

Hüseyin Onurlu kimdir ?

 

1977 yılında Lefkoşa’da doğan Onurlu, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. Fotoğrafçılığı küçük yaşlardan babası Göksel Onurlu’dan öğrendi. 1994 yılından beri aile şirketleri olan Foto Göksel çatısı altında hizmet vermekte olan Hüseyin Onurlu şirketin Lefkoşa direktörlüğünü  yürütmektedir. Evli olan Onurlu, dış mekan düğün fotoğrafları ile mimari fotoğraf çekimleriyle de ilgilenmektedir.

 

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