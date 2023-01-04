Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Masallarda Değerler” konulu masal yazma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Masallarda Değerler” konulu masal yazma yarışmasının kazananları belli oldu. Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güldal Kan ve Seçil Besim Ayhan koordinatörlüğünde “Karakter ve Değerler Eğitimi” ve “Masallar” dersleri kapsamında düzenlenen yarışmada, 28 özgün eser yarıştı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı Eğitim Denetmeni Uzm. Senem Y. İnce, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şengül Başarı ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güneyli’den oluşan yarışma jürisinin titizlikle değerlendirdiği ve toplamda 30 puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç eser ve Anabilim Dalı Özel ödülü alan iki eserin sahipleri ödüllerini Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen törenle aldı.

Ödüller, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen törenle verildi

Feride Şahbaz ve Fatma Arslan’ın kaleme aldığı “Milo’nun Özel Arkadaşları” masalı jüri değerlendirmesinde 27 puan alarak yarışmanın birincisi oldu. Sena Karapınar ve Esin Özer “Pelin’in Farkındalık Diyarı” masalı ile ikinci, Ceylan Boyraz ve Hicret Şahin ise “Perili Diyarın Kapısı” masalı ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Doğukan Yılmaz ve Yeşim Tekinhan’ın kaleme aldığı “Papatyaların Şarkısı” ile Sümeyye İmir ve Nida Gül’ün “Kahraman Mırmır” masalları ise özel ödüle değer görüldü.

Doç. Dr. Yağmur Çerkez: “Masallar; doğru, yanlış, iyilik, güzellik, yardımseverlik gibi değerlerin bireye kazandırılmasında önemli bir işleve sahiptir”

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez, ödül töreninde yaptığı konuşmasında masalları eğitimin ilk ve önemli aşamalarından biri olarak tanımlayarak masalların içerdikleri mesajlarla pek çok insanın hayatında önemli izler bıraktığını vurguladı.

Masalların değerler eğitimindeki rolüne işaret eden Doç. Dr. Yağmur Çerkez, “Masallar; doğru, yanlış, iyilik, güzellik, yardımseverlik ve benzeri bir takım değerlerin bireye kazandırılmasında özellikle verdikleri etkileyici mesajlarla önemli bir işleve sahiptir” ifadesini kullandı. Doç. Dr. Çerkez, düzenledikleri “Masallarda Değerler” yarışmasına katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti. Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç Dr. Umut Akçıl ve Doç. Dr. Mert Baştaş, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Behçet Öznacar tarafından jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.