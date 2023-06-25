Sunduğu içeriklerle en etkili sağlık rehberlerinden birine dönüşen “Yakın Sağlık”ın 17’nci sayısı yayımlandı. Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanan dergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin uzman hekimleri tarafından kaleme alınan zengin içeriği ile ücretsiz olarak okuyucuları ile buluşuyor.

Tıp dünyasındaki son yenilikleri, sağlık konusunda en güncel bilgileri, tedavi yöntemleri ve hayatınızı kolaylaştıracak sağlıklı yaşam önerileri gibi içerikler sunan Yakın sağlık’ın 17’inci sayısında bir birinden ilgi çekici pek çok konu ele alınıyor. Dergi ayrıca, kültür sanat, otomobil ve gezi sayfalarıyla da okuyucularına eğlenceli içerikler sunuyor.

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin deprem analiz sonuçları açıklandı

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, derginin önsözü için kaleme aldığı yazıda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi binalarında tamamlanan deprem analizleri ile ilgili sonuçları da açıkladı. Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı uzmanlarının, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi binaları ile diş hastanelerimizden aldığı karot beton numuneleri basınç dayanım testlerinden geçirildi. Karot ve schmidt-hammer yöntemleriyle yapılan testler, hastane binalarımızın, çok yeni binalar olduğu için emin olduğumuz, depreme karşı güvenliğini bir kez daha ortaya koydu. Yapılan deprem performans analizleri ise olası bir depremde hastanelerimizin, deprem anında bile dışarıya çıkılmasına gerek bıraktırmayacak şekilde kesintisiz olarak sağlık hizmeti vermeye devam edebileceğini gösterdi. Uzmanların hastanelerimizi, deprem güvenliği açısından en yüksek güvenlik seviyesini tanımlamak için kullanılan ‘deprem binası’ olarak değerlendirdiklerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuk sağlığı ile ilgili pek çok içerik bir arada!

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanan derginin son sayısında özellikle çocuklar ve kardeş ilişkileri ilgili içerikler dikkat çekiyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yeliz Engindereli’nin “Kardeşim Benim” başlığıyla kapağa taşınan yazısı, kardeşler arası ilişkilerin nasıl şekillendiğinden, bu ilişkideki inişli çıkışlı dönemlere ve ailelerin bu konudaki rolüne dair önemli önerilerde bulunuyor. Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. İpek Özunan ise “psikolojik değil genetik” başlıklı yazısı ile çocuklarda sık karşılaşılan idrar kaçırma sorununda doğru bilinen yanlışlarla ilgili okuyucuları aydınlatıyor. Prof. Dr. Özunan yazısında, idrar kaçırma probleminin, çocuğun öz saygısında azalma ve vücut imajının hatalı gelişimi gibi sorunları beraberinde getirdiği uyarısı yaparak “Uykuda idrar kaçırmanın ardında, düşünülenin aksine psikolojik değil genetik nedenler bulunuyor” saptamasını yapıyor.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pınar Gelener Arsal ise aşırı ekran kullanımının, özellikle ergen ve genç yetişkinlerde bilişsel, duygu durumu ve davranışsal bozukluklara sebep olduğunu vurguladığı “İnternet Çağında Dijital Bunama!” yazısında Alzheimer ve Alzheimer ile ilişkili demansların 2060’ta günümüze kıyasla 4 ila 6 kat arasında artacağı uyarısını yapıyor.

Yakın Sağlık’ın 17’nci sayısında merkezine çocukları alan içeriklerinin yanı sıra kalp sağlığı, kadın sağlığı, yaz dönemi ile ilgili sağlıklı beslenme ve bakım önerileri gibi pek çok konu ele alınıyor. Okuyucuları ile ücretsiz buluşan Yakın Sağlık Dergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin web sitesinden online olarak okumak da mümkün.