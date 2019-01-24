YAKIŞMADI!!!

“Asgari ücret” salt ödenecek ücretin en az olması gerektiği anlamı taşımaz.

Bir çalışana ödenmesi gereken en düşük yasal ücret tanımının ötesinde bu konuda koyulan yasal kriterlerle beraber yorumlanır.

Yani asgari ücret öyle çalıştırılan emekçiye “ne kadar az verebilirsem” mantığı ile belirlenemez.

En az , 4 kişilik bir ailenin asgari düzeyde yaşayabileceği miktarda olmalıdır.

Yasaya göre en az 4 kişinin karnının doyacağı, kirasını ödeyebileceği ve çocuklarını okula gönderebileceği miktarda olmalıdır.

Peki 2019 yılı için belirlenen asgari ücret 4 kişilik bir ailenin ancak da yaşayabileceği düzeyde mi belirlendi?

3150TL bürüt ve çalışanın eline geçecek olan miktar net 2740 TL

KKTC koşullarında bu miktarla geçinmek mümkün mü?

Çünkü maaşlar TL ödense de kira ve bir ok hizmet döviz üzerinden hesaplanıyor.

Ev kiraları en az 1000 TL.

Elektrik + su + telefon en iyimser 1000 TL

Aslında kışta ısınma, yazda ise o cehennem sıcağına dayanmak için klima açmak zorundasınız ve büyük ihtimalle elektrik faturası 1000 TL gelir ancak biz açılmadığını varsayalım.

Bu durumda bile alınan ücretin en az 2000 TL sinin yeri ilk günden belli.

Geriye 740 TL kalıyor.

Bu parayla hem mutfak masrafını gidereceksiniz, hem ulaşım masraflarınızı gidereceksiniz, hem çocuklarınızın okul masrafını gidereceksiniz hem de kıyafet alacaksınız.

Ayda kişi başına düşen 200 TL ile bunların hepsini yapacaksınız.

Tabi ki toplu taşıma olmadığı için basit de olsa bir arabanız olmak zorunda ama onun seyrüseferidir, muayenesidir, ehliyet harcıdır onlar yok daha hesapta.

İyi de bu insanlar ne yapsın şimdi?

Banka mı soysun?

Dolandırıcılık mı yapsın?

Aç mı kalsın?

Ne yapsın?

Maliye bakanı hayat pahalılığını %32 açıklıyor, harçlara % 30 zam geliyor ve asgari ücrete gelen zam %20.

Aradaki farkı nasıl kapatsın bu millet?

Bir de asgari ücretli ile “alay edilir” gibi “Asgari ücreti ödeyemeyecek işletmeler var” deniyor.

Neymiş küçük esnaf siftah yapmadan dükkan kapatırmış v.s.

Eğer küçük esnaf siftah yapmadan dükkan kapatıyorsa bu halkın alım gücünün ne kadar düştüğünün göstergesidir ve bu da hükümetin ayıbıdır.

Yapılan bu açıklama hem özrü kabahatinden büyük bir açıklama hem de resmen emek sömürüsünü meşrulaştıran bir açıklamadır.

Sn. Bakan!

Ekonomik krizi asgari ücretliler mi yarattı ki bedelini onlara ödetiyorsunuz?

Hükümetseniz vergi düzenlemesi, gümrük ya da teşvik. vs gibi yöntemlerle krize çare bulmak göreviniz değil midir?

Krizin bedelini asgari ücretliye yüklemek nasıl bir adalettir?

İşsiz ve aşsız kalma endişesini kullanarak başarısızlığınızın bedelini emekçiye mi ödeteceksiniz?

İşverenler çok kazandığı zaman kârını asgari ücretliyle mi bölüşüyor ki şimdi de krizi asgari ücretlinin sırtına yüklüyorlar.

Otellerden, gece kulüplerinden toplanamayan elektrik bedelini vatandaşa, zamların bedelini de asgari ücretliye yüklemek mi ülke yönetimi?

İşverenin "zarar ettim" diyerek ödemediği vergilerin bedeli emekçiye yüklensin.

Bu mu ülke yönetimi?

Geçin o zaman kendi para biriminize.

Bilin vatandaş sayınızı ve ona göre ekonomik bütçe planlayın.

Ekonomiyi kayıt altına alın.

Adam gibi vergi toplayın.

Ne demek sünnetçi korkusu vererek " batarsam işsiz kalırsınız" mantığı ile işverenin işçiyi emekçiyi sömürmesine ortam yaratmak?

Hem tüm kamuyu fakirleştirip, alım gücünü düşürüp alış veriş yapamayacak duruma getirdiniz , dolayısıyla esnaf iş yapamaz durumda.

Hem de satış yapamayan esnafın sorununu asgari ücretliden keserek gidermeye çalışıyorsunuz.

Nasıl dönecek bu çark?

Para alamayan nasıl alış veriş yapıp esnafı kurtaracak?

Kusura bakmayın ama bu ekonomik akıl olmadığı gibi insan haklarına aykırı ve adalet duygusundan da yoksun bir açıklama.

Tam anlamıyla emek sömürüsü söylemi.

Yakışmadı Sn. Bakan!!

Hem de sizin gibi gönlü memleketi için çarpan ve yüreğini ortaya koymuş bir bakana hiç yakışmadı!!!