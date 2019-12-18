'Yargıda Pelikan Grubu var' diyen emekli hakim ifadeye çağrıldı, Abdulhamit Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu tanık gösterdi

Emekli hakim Mustafa Karadağ, gazeteci Yavuz Oğhan'ın Bidebunuizle programına konuk oldu ve siyasetin tartışma konusu olan Pelikan Grubu'nun yargıda da temsiliyeti olduğunu iddia etti.

İddiasını ileri taşıdı

Karadağ, programda iddiaları daha da ileri taşıdı; Pelikan Grubu'nun avukatının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın odasının yanında odası olduğunu, gölge başsavcı olarak çalıştığını öne sürdü. Karadağ ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın ve 'gölge başsavcı'nın bulunduğu kata kendilerinin çıkmasının yasak olduğunu, İrfan Fidan'ın 'gölge başsavcı'nın oluru olmadan hiçbir şey yapamadığını da iddia etti.

Programdan sonra soruşturma

9 Aralık'taki program "Gölge Başsavcı Görevde" başlığıyla Bidebunuizle kanalında yayınlandıktan sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, 12 Aralık'ta "İftira" ve "Kamu Görevlisine Görevi Nedeni İle Hakaret" suçlarının işlendiği gerekçesiyle emekli yargıç Mustafa Karadağ hakkında soruşturma başlatılması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı.

Savcıdan 4 soru

Savcı Celal Sarıdere'nin imzasıyla İstanbul'dan Ankara'ya yazılan talimatta, Mustafa Karadağ'a 4 soru sorulması istendi:

1- Beyanınızda bahsettiğiniz "Pelikan Grubu" nedir ve temsilcisi olarak bahsettiğiniz kişi kimdir?



2- Temsilci olarak bahsettiğiniz kişinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın odasının yanında tahsis edilmiş bir odası olduğunu belirtmektesiniz. Söz konusu odanın varlığına ve nedere olduğuna dair somut olarak bildiklerinizi ve gördüklerinizi açıklayınız. Bu iddianızın kaynağı ve delili nedir?



3- Bahsettiğiniz söz konusu odanın bulunduğu kata çıkmanızın yasakladığını belirtmektesiniz. Ne zaman ve kim tarafından o kata çıkmanızın yasaklandığını açıklayınız.



4- Pelikan Grubu'nun avukatının gölge Başsavcı olarak çalıştığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile istişare ettiği, onun oluru olmadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın hiçbir şey yapamadığı iddiasında bulunmaktasınız. Somut olarak istişare edilen bir konu, istişare edilen yer, istişare zamanı gibi hususlarda bildikleriniz nelerdir?

Ankara'da ifade verdi

İstanbul'dan yazılan talimat üzerine, emekli yargıç Mustafa Karadağ, dün Ankara'da avukatı İlhan Cihaner ile birlikte, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tezel'e ifade verdi.

Adalet Bakanı Gül ve eski Başbakan Davutoğlu'nu şahit gösterdi

Karadağ, ifadesinde Pelikan Grubu olarak adlandırılan grubun kimlerden oluştuğu konusunda bilgisinin olmadığını ancak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu gruptan bahsetmiş olduğunu vurguladı.

Başsavcılık katına çıkma konusundaki iddiasına da değinen Karadağ, bu konunun İstanbul Adliyesi'nde çalışan herkes tarafından bilindiğini öne sürerek, kata özel izinle girildiğini söyledi.

İfadesinde Pelikan Grubu'nun en büyük şikayetçisinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisi olduğunu kaydeden Karadağ, Bakan Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, HSK Genel Sekreteri ve Teftiş Kurulu Başkanı'nın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Karadağ'ın bir diğer talebi de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulunduğu katta keşif yapılmasını ve 6 aylık kamera kayıtlarının tespiti ile Başsavcılık özel kaleminde bulunan ziyaretçi kayıtlarının araştırılmasını istedi.

Avukatlığını İlhan Cihaner yapıyor

Karadağ'ın avukatı, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner ise şunları söyledi: