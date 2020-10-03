Yarım kilo uyuşturucu hakkında karar!

Boğazköy’de reklam panoları altına bulunan uyuşturucu

meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cengiz Han Topacık dün mahkeme

huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci

olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 1 Ekim 2020 tarihinde saat 19.30

raddelerinde Boğazköy’de, Şht. Şenay Özdayı Caddesi üzerinde bulunan reklam

tabelaları altına Lefkoşa’da sakin zanlı Cengiz Han Topacık tarafından bırakılan

10 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü

uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve 3 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık

180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan

maddeyi bıraktığının tespit edildiğini söyledi. Polis bırakılan paketlerin tespit

edilmesi üzerine pusu kurulduğunu ve olay yerine ZRH 367 plakalı araç ile

Girne’de sakin zanlı Smart Orıtsetımyın ABIYERE (E-38/Nijerya-Öğrenci)

almaya geldiği sırada makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını araç

içerisinde bulunan ve şuan aranmakta olan ismi tespit edilen bir zanlının ise

ZRH 367 plakalı araç ile olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis

yapılan ileri soruşturmada Girne’de, Şht. Cavit Salih Sokak üzerinde park

halinde bulunan ZRH 367 plakalı aracın tespit edildiğini ve içerisinde yapılan

aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna

inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu

madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sarma sigara izmariti

bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlı Cengiz Han TOPACIK’ın

ise tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Murat

Döşenci mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini

aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kayıp emareler olabileceğini belirterek

ilk etapta tutuklanan ve aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı Smart

Orıtsetımyın ABIYERE’nin ardından zanlı Cengiz Han Topacık’ın da 2 gün

poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının

soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.