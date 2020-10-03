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Yarım kilo uyuşturucu hakkında karar!

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Boğazköy’de reklam panoları altına bulunan uyuşturucumeselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cengiz Han Topacık dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yarım kilo uyuşturucu hakkında karar!

Boğazköy’de reklam panoları altına bulunan uyuşturucu
meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cengiz Han Topacık dün mahkeme
huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci
olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 1 Ekim 2020 tarihinde saat 19.30
raddelerinde Boğazköy’de, Şht. Şenay Özdayı Caddesi üzerinde bulunan reklam
tabelaları altına Lefkoşa’da sakin zanlı Cengiz Han Topacık tarafından bırakılan
10 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve 3 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık
180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan
maddeyi bıraktığının tespit edildiğini söyledi. Polis bırakılan paketlerin tespit
edilmesi üzerine pusu kurulduğunu ve olay yerine ZRH 367 plakalı araç ile
Girne’de sakin zanlı Smart Orıtsetımyın ABIYERE (E-38/Nijerya-Öğrenci)
almaya geldiği sırada makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını araç
içerisinde bulunan ve şuan aranmakta olan ismi tespit edilen bir zanlının ise
ZRH 367 plakalı araç ile olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis
yapılan ileri soruşturmada Girne’de, Şht. Cavit Salih Sokak üzerinde park
halinde bulunan ZRH 367 plakalı aracın tespit edildiğini ve içerisinde yapılan
aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna
inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu
madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sarma sigara izmariti
bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlı Cengiz Han TOPACIK’ın
ise tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Murat
Döşenci mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini
aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kayıp emareler olabileceğini belirterek
ilk etapta tutuklanan ve aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı Smart
Orıtsetımyın ABIYERE’nin ardından zanlı Cengiz Han Topacık’ın da 2 gün
poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının
soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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