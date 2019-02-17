  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Yarın Elektrikte grev var mı? El-SEN değerlendiriyor!

» »
El-Sen yarından itibaren uygulamaya koyacağı süresiz grev kararını yeniden gözden geçiriyor.
Yarın Elektrikte grev var mı? El-SEN değerlendiriyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen Başkan Kubilay Özkıraç, bugün Yönetim Kurulu’nun ile olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen, yarından gününden itibaren KIB-TEK’in tüm birimlerinde uygulamaya koyacağı süresiz grev kararını yeniden değerlendiriyor. El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, BRT muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman’ın Basın Odası programında konuyla ilgili yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını ve grev kararını yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

Özkıraç, bugün saat 14:00’de El-Sen Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplayacağını ve süresiz grev kararını yeniden gözden geçirip kesin bir sonuca ulaşacaklarını açıkladı. Özkıraç, toplantı sonrası çıkacak sonucun ilgili bakana veya başbakana ileteceklerini de belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, Kıb-TEK YK Başkanı görevden alındı!16 Şubat 2019 Cumartesi 18:07
  • Tatar, Kıb-Tek'te yaşlananlar skandal! Hükümet dağıldı!16 Şubat 2019 Cumartesi 17:04
  • Demokrasi Şehitleri törenle anıldı16 Şubat 2019 Cumartesi 17:02
  • KTÖS, bazı kesimler, barış ve çözüm yanlılarını hedef alıyor16 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
  • Gece kulübü işletmecisi Ali Mahşeker, evinde ölü bulundu16 Şubat 2019 Cumartesi 16:30
  • "Ne için mücadele verdiğimizi biliyoruz"16 Şubat 2019 Cumartesi 16:01
  • Özersay'a saldırı olayında flaş gelişme!16 Şubat 2019 Cumartesi 15:00
  • "Geri adım atmayacağız"16 Şubat 2019 Cumartesi 14:56
  • Araç takla attı, sürücü kaçtı!16 Şubat 2019 Cumartesi 14:29
  • Basın-Sen'e göre Tufan yaprak sallamadı16 Şubat 2019 Cumartesi 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti