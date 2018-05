Yaza Merhaba Konserleri / Welcoming Summer Concerts

- Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Yaza Merhaba Konserleri. Oskay Hoca’nın şefliğinde gerçekleşecek olan konserlerde Hüseyin Altan (Gitar) solist olarak yer alacak. Film Müzikleri ve Tangoların seslendirileceği konserler 20.30’da başlayacak. 29 Mayıs Büyük Han ve 30 Mayıs Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek olan konserlere giriş ücretsiz olacaktır.

- Summer Welcoming Concerts from the Nicosia Municipal Orchestra. Hüseyin Altan (Guitar) will take place as a soloist at the concerts which will take place under the conductor of Oskay Hoca. The concerts for the Soundtracks and Tangos will begin at 20.30. The concerts which will take place on 29 May at Great Inn (Büyük Han) and 30 May at Bellapais Abbey will be free.