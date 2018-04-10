YDP 27 Belediyede aday çıkarmıyor, tabanını serbest bırakıyor

Yeniden Doğu Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz katıldığı Gazeteci Alihan Pehlivan'ın sunduğu TV programında YDP'nin 1 Temmuz yerel yönetim seçimlerindeki partinin tutumunu açıkladı.
Büyükyılmaz Lefkoşa dışında YDP'nin 27 Belediyede başkan adayı çıkartmayacağını ve hiç bir belediye başkan adayına resmi destek açıklamayacağını belirtti.
Büyükyılmaz, Lefkoşa'da YDP'nin adayı Kemal Altuncuoğlu olduğunu da açıkladı.
YDP 20'nin üzerinde Belediyede ise Belediye Meclis üyesi adayları çıkaracağını da açıkladı.
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