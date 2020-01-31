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YDP Parti Meclis Üyesi Ayhan Arıklı’nın Kaçak/Ruhsatsız Kat Yaptığı Belirlendi

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YDP Parti Meclis Üyesi Ayhan Arıklı’nın Kaçak/Ruhsatsız Kat Yaptığı Belirlendi
YDP Parti Meclis Üyesi Ayhan Arıklı’nın Kaçak/Ruhsatsız Kat Yaptığı Belirlendi

Şehir Planlama Dairesi, eski Girne yolu üzerinde yapımı devam eden YDP Parti Meclisi Üyesi Ayhan Arıklı’ya ait “Oray Sitesi”ndeki 3 apartmana “kaçak/ruhsatsız” ekstra kat yapıldığını belirledi ve ilgili firmaya ihbar gönderdi.

Şehir Planlama Dairesi, Arıklı’nın sitedeki 3 blok için 4 kat izni alan ancak proje dışına çıkarak 5 kat yaptığını belirledi. Daire, şirkete kaçak katların yıkılması gerektiğini belirten “yaptırım ihbarnamesi” gönderdi.

Satın Alanlar Mağdur Olacak!

Söz konusu apartmanlarda kaçak/ruhsatsız katlar olduğu için ilgili şirket son onayı alamayacak. Bu nedenle de daireleri satın alan kişiler koçan sahibi olamayıp mağdur edilmiş olacaklar.

Şehir Planlama Dairesi’nden yapılan açıklamada, “İlgili şirket, 17 blok ve 144 daire için izinlerini aldı. Fakat 4 kat izninin dışına çıkılarak şehir planlama kurallarını ihlal etti. İlk ihbar yerine ulaştı, 30 gün sonra 2. ihbar gidecek. Gereği yapılmamışsa konu mahkemeye taşınacak” denildi.

Daha önce de YDP’li Arıklı; vicdani retçileri, homoseksüelliği sapıklık olarak niteleyerek, “gizli homo” diye tabir etmişti.

(ADL)

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