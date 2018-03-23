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Yerel seçimler ve ittifak sorularını cevapladı

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Başbakan Tufan Erhürman basına yaptığı açıklamaların ardından gezetecilerin sorularını da yanıtladı.
Yerel seçimler ve ittifak sorularını cevapladı

Başbakan Tufan Erhürman düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Yerel seçimlere ilişkin sorular üzerine Başbakan, seçim tarihinin henüz netleşmediğini söyledi, icraat açısından ise seçim döneminin yine projelerin kuluçka dönemi olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Erhürman, üniversite sınavı ve bayram nedeniyle seçimin 10 Haziran’da yapılması halinde anayasanın “seçilen belediye başkanı 4 yıl görev yapar” prensibini 20 gün kısaltacağını, seçimin 1 Temmuz’da yapılmasının ise yasadaki “her haziran’da seçim yapılır”a uymayacağını belirterek, konunun henüz netleşmediğini şahsi görüşünün ise 1 Temmuz olduğunu söyledi.

Başbakan yerel seçimlerde ittifak ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Erhürman, Yerel seçimlerde koalisyon ortaklarıyla ittifak konusunda komite kurup çalışma yaptıklarını ancak bunun illaki her beldede ittifak yapılacağı anlamı taşımadığını vurguladı.

Erhürman TL’deki değer kaybının yarattığı durumla ilgili soruya da yanıt verdi.  Başbakan, Merkez Bankası ve Ekonomi bakanlığından gelecek veriler doğrultusunda kısa vadede bir plan ortaya konulacağını belirterek “herkesin kazandığı para cinsinden borçlanması konusunda  kampanya yapmak gerekecek” dedi.

Erhürman, Aplıç ve Derinya sınır kapıları konusunda ise Kıbrıs Türk tarafının üzerine düşen çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağını belirtti ancak iki kapının aynı anda açılması gibi bir ısrarlarının bulunmadığını en azından yakın zamanlarda açılmalarını istediklerini söyledi.

Başbakan Rum Yönetimine de bu konuda en kısa sürede üzerine düşüni yapma çağrısında bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman, gerek Vakıf malları gerekse Devlet emlak malzeme Dairesinin kiraladığı veya tahsis ettiği taşınmazlar konusunda kriterlerin getirilmesinin şart olduğunu belirterek, “Ya bu düzene geçeriz ya bu tartışmaların içinde boğulur gideriz” dedi.

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