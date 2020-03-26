Yeşilırmak: 83 vatandaşımız için bugün testlerimiz yapılacak

İşte Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması;

Değerli bölge halkım,

Bölgemizde tespit edilen 2 pozitif vaka ile ilgili temas kurulan aileler tespit edilmiştir. Temas kurulan 83 vatandaşımız için bugün testlerimiz yapılacaktır. Vatandaşlarımız lütfen panik yapmasınlar, biz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.

Bu süreçte edindiğimiz en önemli tecrübe aile ve komşu ziyaretlerinin yoğun olarak yapıldığıdır. Virüsün en sevdiği işi yapıyoruz.

Lütfen rica ediyorum bizlere yardımcı olun!

Evinizde kalın, misafir kabul etmeyin ve son olarak temas kurmayın.