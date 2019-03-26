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YKP: Yüzleşme mücadelesi onurlandırıldı

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YKP Sekretaryası yaptığı açıklama ile kayıplar konusunda araştırmalarından dolayı Nobel Barış ödülüne aday gösterilen Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı.
YKP: Yüzleşme mücadelesi onurlandırıldı

Açıklama şöyle:

 

Araştırmacı, gazeteci Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülüne kayıplarla ilgili çabalarından dolayı aday gösterilmiş olmasını selamlarız.

 

Uzun yıllardan beri Kıbrıs’ta kayıpların bulunması çabalarına, kayıpların ve yakınlarının öykülerini kaleme alıp resmi tarih tarafından bastırılmaya çalışılan ötekinin tarihinin yeniden hayat bulmasına, toplumların geçmişleri ile yüzleşmesine katkı koyan Sevgül Uludağ’ın çabaları Nobel Barış ödülü adaylığı ile daha da değerlendi. Bu adaylıkla beraber Kıbrıs’ın işgal, militarizm, savaş ile çekilen acıların paylaşılarak toplumsallaştırılarak yeniden yaşanmaması, geleceğe barış içinde bir arada yaşamanın mümkün olduğu umudunun taşınabilmesi ve acı geçmişle yüzleşme mücadelesi de Sevgül Uludağ’ın Nobel barış ödülü adaylığı ile onurlandırıldı…

 

YKP, bu coğrafyada geçmişte yaşanan bu acılarla yüzleşip yeniden yaşanmaması adına mücadele etti, mücadele edenlerle dayanıştı, bundan sonra da ortaya konmuş her türlü çabaya destek olmaya, barış kültürünü oluşturacak her türlü katkıya destek olmaya devam edecektir.

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