Yunanistan'da Türk konsolosluk çalışanının arabası kundaklandı

Polis, Yunanistan'ın Selanik kentinde bir Türk konsolosluğu çalışanının arabasının yakıldığını açıkladı.
Yetkililer, sabah 3.30 sularında meydana gelen saldırıyı incelediklerini açıkladı. Reuters'a konuşan bir yetkili, "kapsamlı hasar" olduğunu ifade etti.
Kundaklamada kimse yaralanmadı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler Doğu Akdeniz konusundaki anlaşmazlık ve Trablus ile Ankara arasında imzalanan mutabakatlar sebebiyle gergin durumda.
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