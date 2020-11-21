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Zanlılar eseri satmaya çalıştıklarını söyledi!

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Lefkoşa’da bir araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen heykel bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Taylan Uludağ ve Salih Vardar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Zanlılar eseri satmaya çalıştıklarını söyledi!

Lefkoşa’da bir araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen heykel bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Taylan Uludağ ve Salih Vardar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 20.11.2020 tarihinde saat 19.30 reddelerinde Ortaköy'de bulunan Sht. Mustafa Yerlioğlu sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol neticesinde Girne'de sakin zanlı Taylan Uludağ ve Lefkoşa'da sakin zanlı Salih Vardar'ın bulundukları KS 803 plakalı araç içerinde yapılan aramada aracın bagaj kısmında bir adet eski eser nitelikli Çarmıha gerili Hz. Isa heykeli bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlıların tutuklandığını ve mesele ile ilgili ifade verdiklerini, ifadelerinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu heykelin eski eserler dairesi uzmanları tarafından incelenmesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Taylan Uludağ söz konusu heykeli antika diye aldığını ve satmaya çalıştığını eski esir olup olmadığını bilmediğini söyledi. Zanlı Salih Vardar ise Taylan ile arkadaş olduğu söz konusu heykel ile ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturmanın aydınlatıla bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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