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Zaporijya Nükleer Santrali için 4 ülkeden çağrı: Güvenlik önlemleri artırılsın

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İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD, Ukrayna’daki savaşta risk altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.
Zaporijya Nükleer Santrali için 4 ülkeden çağrı: Güvenlik önlemleri artırılsın

 

Pazar günü telefon görüşmesi yapan dört ülke lideri, Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerini belirtirken Zaporijya’da nükleer santralin ciddi bir tehlike yarattığını belirtti.

Rusya’nın kontrolüne geçen Zaporijya nükleer santrali çevresinde devam eden çatışmalarda iki taraf da risk için karşılıklı birbirini suçluyor.

Rusya, Ukrayna’yı santrali hedef almakla suçlarken Ukrayna da Rusya’nın santrali askeri üs olarak kullandığını savunuyor. 

1991’de Ukrayna’nın Sovyet Rusya’dan bağımsızlığını ilan ettiği 24 Ağustos’un yıl dönümü de yaklaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bağımsızlık Günü’nde “Rusya’nın özellikle iğrenç ve korkunç bir şeyler yapmaya çalışabileceğini” ifade etti, “Düşmanın kilit hedeflerinden biri de bizi aşağılamak, ancak biz her türlü provokasyona karşı koyacak kadar güçlü olmalıyız” dedi.

Her yıl ülkede resmi tatil olan ve kutlamalar yapılan Bağımsızlık Günü, bu yıl Rusya’nın başlattığı işgalin de altıncı ayına denk geliyor.

Ukrayna savaşı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un telefon görüşmesinin ana gündem maddesiydi.

Savaşın başından bu yana Ukrayna’ya lojistik, istihbarat, askeri eğitim, techizat ve silah yardımında bulunan dört ülkenin liderleri, Zaporijya çevresindeki askeri faaliyetlerin durdurulması ve böylece güvenliğin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Cuma günü Rusya lideri Vladimir Putin’in onayladığı, Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinin bölgede incelemelerde bulunmasını öngören plan için de liderler, “memnuniyetle karşıladıklarını” söyledi.

Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarındaki Nikopol ilçesine Pazar günü saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da da son günlerde insansız hava aracı saldırıları arttı. Yarımadadaki bir hava üssü ve limanın da hedef alındığı saldırılarda dokuz Rus savaş uçağı imha edildi. 

Moskova, Ukrayna ordusunu suçlasa da Kiev, Kırım’daki saldırıları üstlenmedi.

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