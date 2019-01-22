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10 gram sentetik cannabinoid tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

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10 gram sentetik cannabinoid tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
10 gram sentetik cannabinoid tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

21.01.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, polis tarafından şüpheli görülen A.Q. (E-24) ve F.M.(E-32), üzerlerinde arama yapılacağı sırada A.Q. elinde tutmakta olduğu tütün paketini yere atmış ve akabinde konu paket içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek polis tarafından emare alındı 

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan U.E.(E-33) tutuklandı

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