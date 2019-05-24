15 ayda tükenen umutlar  ve yeni arayışlar...

UBP-HP koalisyon hükümeti kabinesinin TC Elçiliği binasında SALI gecesi konuşulduğu artık açık net ortada.

Dün gece gazeteci dostumuz Mustafa Alkan’ın Er Meydanı programına katılan yeni Başbakan Ersin Tatar, Salı gecesi yapılan UBP Parti Meclisi toplantısından hemen sonra T.C. Lefkoşa Elçiliği binasına gece saat 23 sıralarında gittiğini yalanlamadı. Hatta ben herkesle de konuşurum dedi. Ve Kabine ile ilgili de en son kararı kendisinin verdiğini belirtti.

Çarşamba sabahı saat 11’de ise Ersin Tatar kabineyi götürüp Akıncı'ya sundu. Çıkışta müthiş bir çıkış yaparak Kıbrıs sorununda "ayar" kelimesini kullandı. Acaba bu ayar meselesi de T.C. Elçiliği binasında da konuşuldu mu?

KKTC'de halen hiç bir şey olmammış gibi demokrasicilik oynanmaya devam mı edecek?

Dünün hükümeti CTP ve TDP halen susmaya devam mı edecek?

Bu susma hali hükümetçilik oyununa gün gelir de devam ederiz halli midir?

Oysa KIRAL ÇIPLAK hem de çırıl çıplak...

***

UBP HP hükümetinin HP kanadındaki 3 Bakan aynı yani yeni dediğimiz hükümetin %30’u aslında değişmedi.

Değişen ise mızır çocuklar ilan edilen CTP,TDP ve DP’li Bakanlar oldu. Elbette Başbakan da...

Geçtiğimiz 15 ayda neler yaşanmadı ki?

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür... Bunlar da unutulup gidecek... Geriye sadece umutsuzluk, siyasal sisteme ve onunla entegre olan yapılara güvensizlik kalacak. Muhtemeldir ki kuzey Kıbrıs’ta seçimlere katılım git gide de azalacak. ***

26 Mayıs Pazar günü AP seçimleri yapılıyor.

Bu seçimde Kıbrıslı Türk adaylar da yarışacak...

Daha önceki AP seçimlerinde olduğu gibi..

4 yıl önce yapılan seçimlere 1800 civarında Kıbrıslı Türk katılarak oy verirken bu kez AKEL’den aday çıkan Niyazi Kızılyürek’in AKEL’in kazaznması muhtemel 2 sandalyeden 1’i olma olasılığı Kıbrıslı Türkler arasında heyecan yarattı...

AP seçimlerine Kıbrıslı Türklerin katılımının 7-8 Bin civarında olacağı konuşuluyor...

Kuzey Kıbrıs’taki seçimlere katılım oranları gün geçtikçe umutsuzluk ile birlikte daha da azalmaya başlarken her 4 yılda bir yapılan AP seçimlerine katılım önümüzdeki seçimlerde daha da artacak.

Bir de bakarsınız, önümüzdeki seçimde DİSİ’de bir Kıbrıslı Türk aday çıkarmış ...

Zira, Kıbrıslı Türklerin 80 Binin üzerindeki oyu her seçimde daha da belirleyici etkileyici olmaya devam edecek....