Meclis neden toplanmıyor? Muhalefet ne yapıyor?

Bir ay kadar önce Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısına Anayasa’nın 124. Maddesinde göre ODUR ilan edilmesini önermişti. Öneri sonrasında yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nun buna hazır olmadığını açıklamış ve eğer önlemler alınmaz ise 1 ayda 26 bin vaka olabileceğinden bahsetmiştir.

Şükür ki vaka sayımzı daha yüzü bulmadı.

Anayasa’nın 124.Maddesine göre Anayasa'nın hangi maddeleri askıya alınıyor o dönemde açıklanmamıştı. Bu konu halen tartışılıyor.

Kim ne öneriyor açık ve net değil !!!

Bu konuda maddeleri aşağıda toparladık... Kim ne murat etti çok net değildir! Detayalr topluma açıklanmamıştır.

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MADDE124

Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Nedeniyle Olağanüstü Durum İlanı Madde 124 Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi üç ayı geçmemek üzere, olağanüstü durum ilan edebilir.

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Olağanüstü Durumlarla İlgili Düzenleme Madde 126

(1) Anayasanın 124. ve 125. maddeleri uyarınca olağanüstü durum ilanına karar verilmesi halinde, bu karar Resmi Gazete'de yayımlanır ve derhal Cumhuriyet Meclisinin onayına sunulur. Cumhuriyet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Cumhuriyet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, olağanüstü durum kararını veya süresini değiştirebilir; olağanüstü durumu kaldırabilir; Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında iki ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir.

(2) Herhangi bir olağanüstü durum ilânında, ancak olağanüstü durumu oluşturan nedenlerin giderilmesi ile sınırlı olarak sözü edilen olağanüstü durumun devamı süresince yürürlüğü kısmen veya tamamen durdurulan Anayasa maddeleri açıkca gösterilir. Ancak bu gibi herhangi bir olağanüstü durum ilânında,

Anayasanın aşağıda öngörülen maddelerinin yürürlüğü durdurulabilir: 16. madde; 20. madde; 21. madde; 22. madde; 24. madde; 32. madde; 33. madde; 41. maddenin (5). fıkrasının (ç) bendi; 42. madde; 48. madde; 49. maddenin (3). fıkrası; 53. madde ve 54. madde.

Madde16-Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği

Madde 20-Konut Dokunulmazlığı

Madde 21-Haberleşme Özgürlüğü

Madde 22- Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü

Madde 32- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı

Madde 33- Dernek Kurma Hakkı

Madde 41- Kamulaştırma ve El Koyma

Madde 42- Vakıf Mallarla İlgili Kamulaştırma, El Koyma ve Sınırlandırma

Madde 48- Çalışma Özgürlüğü

Madde49(3)-

Kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Ancak, hükümlülerin, hükümlülükleri süresince rehabilitasyon amacıyla çalıştırılmaları zorla çalıştırma sayılmaz.

Madde53- Sendika Kurma Hakkı

Madde54- Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı

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İşte askıya alınması olası maddeler yukarıda yazdıklarımız. Hangisinin o dönem askıya alınmak istendiği? Yoksa tümü mü askıya alınacaktı çok net bir açıklama yapılmadı.

Sonra süreci Bakanlar Kurulu aldı yürüttü götürdü.

Peki bu süreçte Meclis neden toplanmadı?

ODUR tartışmaları kanaatimce geride kalmıştır. Cumhurbaşkanı Anayasadaki yetkisini kullanarak kararı Bakanlar Kurulu'na önermiştir. Bakanlar Kurulu da Anayasa'daki yetkisini kullanarak bunu kabul etmemiştir.

(Kişisel Kanaatım Meclis'in toplanması halinde odur/budur/şudur durumuna ihtiyaç olmadığı yönündedir)

Meclis en son seçimi ertelemek için toplanmıştı!

Sonra herhangi bir Meclis birleşimi olmadı? Neden?

İrade Mecliste olmalıdır...

Bakanlar Kurulu almış olduğu "Yasa Gücünde Kararnameleri" Meclis onayına sunmalıdır.

Eksik kalan kısım burasıdır...

Muhalefet sesini çıkarmalıdır... ,

(Meclis'i 9 imza ile muhalefet de toplayabilir) Meclis toplanmalı, muhalefet de denetim görevini yapmalıdır.