Nöbetçi Eczaneler (27 Nisan 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
GÜNDAL ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
***
SOYERLER 1 ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0539) 114 84 12
Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
***
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
***
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
27.04.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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