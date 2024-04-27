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Nöbetçi Eczaneler (27 Nisan 2024)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (27 Nisan 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNDAL ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0539) 114 84 12

Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

***

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

27.04.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

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