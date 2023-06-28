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2.5 milyon Müslüman hacı oldu

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Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Cemarat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye geçerek ziyaret tavafını gerçekleştirdi.
2.5 milyon Müslüman hacı oldu

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu.

Arafat’ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife’ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

AKABE CEMRESİ’NE 7 TAŞ

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat’taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe Cemresi”ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe’de ziyaret tavafı ve sa’yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe’de kıldı.

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