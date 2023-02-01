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2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

31.01.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gönendere'de, Mehmet Eren ÇAĞANSOY'a ait etrafı telle çevrili arazi içerisinde, üst üste dizili olan rulo balyaların muhtemelen havayla temas etmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyon nedeniyle bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 25 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 31.01.2023 tarihinde, 11:00 sıralarında, Karaman’da bir şahsa ait ikametgah içerisinde, faal durumdaki elektrikli battaniyenin şilteyi tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu şilte, battaniye ve elektrikli battaniye yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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