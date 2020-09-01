  • BIST 1.068
  • Altın 470,606
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8058
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

30 Ağustos Zafer Triatlonu Oral-B Sponsorluğunda Yapıldı

» »
30 Ağustos Zafer Bayramı Ordu’da çok özel bir etkinlikle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Triatlonu Oral-B Sponsorluğunda Yapıldı

30 Ağustos Zafer Triatlonu Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ve Oral-B’nin sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yarışmada 120 sporcu dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ordu çok özel bir etkinliğe sahne oldu. Tarihi zaferin 98’inci yıldönümünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Triatlonu Oral-B’nin sponsorluğunda, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile gerçekleşti. Yüzme, atletizm ve bisiklet branşlarında zorlu bir mücadeleye sahne olan triatlonda sporcuların sağlığının tehlikeye girmemesi için gereken önlemler alındı. COVID-19 pandemisi nedeni ile yarışma her sporcunun ayrı ayrı mücadele ettiği bir formatta yapıldı ve startlar birebir gerçekleştirildi.

 

Yarışmadan sonra bir açıklama yapan P&G Türkiye Sağlık ve Kişisel Bakım Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burak Akkiriş şunları söyledi:

 

“30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günümüzde Ordu ilimizde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesini desteklemekten mutlu olduk. Sporu ve spor yapmayı özleyen herkes için güzel bir etkinlik oldu. Geniş bir katılım olduğunu gözlemledik ve sporcular bu büyük anlam taşıyan günün ruhuna yakışır bir şekilde mücadele ettiler. Organizasyonda emeği geçen Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor ve katılan tüm sporcuları kutluyorum.”

 

Yarışma sonucunda farklı dallardaki ilk üç dereceler şöyle şekillendi:

1598947860_oralb_ordu_1.jpeg

Sprint Elit Erkekler:

1 ARDA DEPE

2 ENES EMIR ÇETINER

3 KEREM SARI

 

Sprint Elit Kadınlar:

1 ÇIĞIL UZUN

 

Sprint Paratriatlet Erkekler:

1 UĞURCAN ÖZER

2 NEVZAT ÖZDEMIR

3 BURAK ABACIOĞLU

 

Sprint Paratriatlet Kadınlar:

1 MİRAY ULAŞ

 

Olimpik Erkekler:

1 BAHADIR TAMA

2 METIN AKBABA

3 ZÜLFÜ KARABULUT

Olimpik Kadınlar:

1 ÖZGE UZUN

2 İREM SÖNMEZ

3 YADE TLABAR

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapılan Otopside Ölüm Nedeni Kalp Yetmezliği Çıktı01 Eylül 2020 Salı 11:53
  • Cem Öztürk'ün Ölüm Sebebi Belli Oldu01 Eylül 2020 Salı 11:48
  • TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in 1 Eylül Mesajı01 Eylül 2020 Salı 11:46
  • Zümrütköy'de Ani Ölüm01 Eylül 2020 Salı 11:45
  • 30 Ağustos Zafer Triatlonu Oral-B Sponsorluğunda Yapıldı01 Eylül 2020 Salı 11:33
  • İŞAD, Karavezirler’i Ziyaret Etti01 Eylül 2020 Salı 11:24
  • Zorlu Töre, 1 Eylül Dünya Barışı Nedeni ile Anlamlı Bir Mesaj Yayımladı01 Eylül 2020 Salı 11:15
  • TÜRK-SEN’den EL-SEN’e Destek01 Eylül 2020 Salı 11:04
  • Siyasi Partilerce Aday Belirlemenin Son Günü Bugün01 Eylül 2020 Salı 11:00
  • Hasan Çakmak’a Azerbaycan’dan profesörlük ünvanı01 Eylül 2020 Salı 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti