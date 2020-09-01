30 Ağustos Zafer Triatlonu Oral-B Sponsorluğunda Yapıldı

30 Ağustos Zafer Triatlonu Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ve Oral-B’nin sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yarışmada 120 sporcu dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ordu çok özel bir etkinliğe sahne oldu. Tarihi zaferin 98’inci yıldönümünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Triatlonu Oral-B’nin sponsorluğunda, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile gerçekleşti. Yüzme, atletizm ve bisiklet branşlarında zorlu bir mücadeleye sahne olan triatlonda sporcuların sağlığının tehlikeye girmemesi için gereken önlemler alındı. COVID-19 pandemisi nedeni ile yarışma her sporcunun ayrı ayrı mücadele ettiği bir formatta yapıldı ve startlar birebir gerçekleştirildi.

Yarışmadan sonra bir açıklama yapan P&G Türkiye Sağlık ve Kişisel Bakım Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burak Akkiriş şunları söyledi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günümüzde Ordu ilimizde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesini desteklemekten mutlu olduk. Sporu ve spor yapmayı özleyen herkes için güzel bir etkinlik oldu. Geniş bir katılım olduğunu gözlemledik ve sporcular bu büyük anlam taşıyan günün ruhuna yakışır bir şekilde mücadele ettiler. Organizasyonda emeği geçen Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor ve katılan tüm sporcuları kutluyorum.”

Yarışma sonucunda farklı dallardaki ilk üç dereceler şöyle şekillendi:

Sprint Elit Erkekler:

1 ARDA DEPE

2 ENES EMIR ÇETINER

3 KEREM SARI

Sprint Elit Kadınlar:

1 ÇIĞIL UZUN

Sprint Paratriatlet Erkekler:

1 UĞURCAN ÖZER

2 NEVZAT ÖZDEMIR

3 BURAK ABACIOĞLU

Sprint Paratriatlet Kadınlar:

1 MİRAY ULAŞ

Olimpik Erkekler:

1 BAHADIR TAMA

2 METIN AKBABA

3 ZÜLFÜ KARABULUT

Olimpik Kadınlar:

1 ÖZGE UZUN

2 İREM SÖNMEZ

3 YADE TLABAR