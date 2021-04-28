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5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı

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Cenevre’de tüm gün devam edecek olan 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı.
5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı

Cenevre’de tüm gün devam edecek olan 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab katılımıyla sürüyor.

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