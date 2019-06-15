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6 Ay geçti! Ciklos'ta 4 gencin öldüğü kazayla ilgili rapor ortaya çıkmadı!

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6 Ay geçti! Ciklos'ta 4 gencin öldüğü kazayla ilgili rapor ortaya çıkmadı!
6 Ay geçti! Ciklos'ta 4 gencin öldüğü kazayla ilgili rapor ortaya çıkmadı!

6 Ay geçti! Ciklos'ta 4 gencin öldüğü kazayla ilgili rapor ortaya çıkmadı!

5 Aralık 2018 gecesi  Ciklos’ta sel sularına kapılan, 

18 yaşındaki Gaye Soyutok,

21 yaşındaki Tolga Bekçi, 

Günay Kandağ (K-18) ve

23 yaşındaki Ahmet Kılıç'ın  ölümleri KKTC'yi yasa boğdu.

Yaşanan acı olaydan sonra kaza ile ilgili rapor hazırlanacağı söylenmişti ancak üzerinden 6 ay geçmesine rağmen ortada henüz bir rapor yok.

4 gencin vefat ettiği yolun vizesi yok! Yasal "sorumlu mühendisi" de yok!

Tüm Projelerin Vize Zorunluluğu Var

İnşaat Mühendisleri  Odası (İMO) yaptığı açıklamada, Fasıl 96 ve 21/2005 sayılı yasalar tahtında uygulanacak tüm projelerin vize alma zorunluluğunun olduğu vurgulanırken, “ilgili dairelerin tüm altyapı ve karayolu projelerini yazılı olarak talep etmemize rağmen, İMO bünyesine inşa edilmiş herhangi bir karayolu projesi sunulmamıştır.” denildi.

“Yasal Olarak Sorumlu Mühendis Yok”

Ayrıca açıklamada, “projenin vizelendirilmiş olmaması sebebiyle  yasal çerçevede söz konusu ölümlü  olayın meydana geldiği yol güzergahı ile ilgili muhatap olacağımız fenni sorumlu bir inşaat mühendisi  yoktur” ifadelerine yer verildi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 5 Aralık’ta ciddi mal kayıplarının yanında 4 gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan doğa olayının en acı şekilde tecrübe edildiğini belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odasından yapılan yazılı açıklamada, İMO’nun kendi meslek disiplini altında bulunan yol/trafik ve su/sel taşkınları ile ilgili çeşitli dönemlerde çözüm raporları hazırlayıp yetkililere sunduğu, fakat gerekli siyasi irade oluşturulmadığından sunulan rapor ve projelerin rafta kaldığı kaydedildi.

Fasıl 96 ve 21/2005 sayılı yasalar tahtında uygulanacak tüm projelerin vize alma zorunluluğu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bunun defalarca dile getirilmesine ve ilgili dairelerin tüm altyapı ve karayolu projelerinin yazılı olarak talep edilmesine rağmen, İMO bünyesine inşa edilmiş herhangi bir kara yolu projesi sunulmadığı ifade edildi.

İMO açıklamasında, yasal çerçevede söz konusu ölümlü olayın meydana geldiği yol güzergahıyla ilgili muhatap olunacak fenni sorumlu bir inşaat mühendisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Yaşanan facianın hemen ardından, İMO konusunda uzman inşaat mühendislerinden oluşan bir teknik heyet kurmuştur. İlgili teknik heyet olay yerini incelemiş ve kapsamlı bir teknik rapor hazırlanması için çalışmalara başlamıştır. İMO en erken zamanda hazırlanması hedeflenen kapsamlı raporu tüm kamuoyu ile paylaşacak ve takibi yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

 

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