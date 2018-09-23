60 yıl sonra onurlandırıldılar, Lefke'ye Madenci anıtı törenle açıldı
Lefke’de 1948 madencilerinin anısına yapılan heykel, Lefke Belediyesi, madenci veteranlar, DEV-İŞ, BES, PEO ve Lefkelilerin katılımıyla açıldı.
60 yıl sonra onurlandırıldılar, Lefke'ye Madenci anıtı törenle açıldı
Lefke’de 1948 madencilerinin anısına yapılan heykel, Lefke Belediyesi, madenci veteranlar, DEV-İŞ, BES, PEO ve Lefkelilerin katılımıyla açıldı.
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