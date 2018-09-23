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60 yıl sonra onurlandırıldılar, Lefke'ye Madenci anıtı törenle açıldı

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60 yıl sonra onurlandırıldılar, Lefke'ye Madenci anıtı törenle açıldı
60 yıl sonra onurlandırıldılar, Lefke'ye Madenci anıtı törenle açıldı

60 yıl sonra onurlandırıldılar, Lefke'ye Madenci anıtı törenle açıldı

Lefke’de 1948 madencilerinin anısına yapılan heykel, Lefke Belediyesi, madenci veteranlar, DEV-İŞ, BES, PEO ve Lefkelilerin katılımıyla açıldı.

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