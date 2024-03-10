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Lafke'de kaza

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Lafke'de kaza
Lafke'de kaza

 

10.03.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefke’de Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Ayşe GÜRLEN (K-26) 270 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NG 463 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, yolun solundan çıkmış ve elektrik direği ile çelik bariyerlere çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan  araç sürücüsü Ayşe GÜRLEN, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir

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