  • BIST 10138.97
  • Altın 2383.212
  • Dolar 32.2956
  • Euro 34.8409
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Yetkisiz alkol satmak ve müzik yayını yapmak

» »
Yetkisiz alkol satmak ve müzik yayını yapmak
Yetkisiz alkol satmak ve müzik yayını yapmak

07.06.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından iş ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimler sonucu, iki iş yerinin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sundukları, bir iş yerinin ise yetkili makamdan geçerli müzik izni olmadığı halde, müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğancı'da çıkan yangında selvi ağaçları yandı31 Mart 2024 Pazar 11:38
  • Telekomünikasyon Dairesi duyurdu: Lefke bölgesinde yarın çalışma olacak29 Mart 2024 Cuma 08:28
  • Gemikonağı'nda Araç İçinden Hırsızlık: İki Zanlı Tutuklandı18 Mart 2024 Pazartesi 12:22
  • Lefke'de Meydana Gelen Yangında Araç Tamamen Zarar Gördü16 Mart 2024 Cumartesi 13:29
  • Lafke'de kaza10 Mart 2024 Pazar 11:01
  • Tadilatı tamamlanan Lefke Kaza Mahkemesi hizmet vermeye başladı04 Mart 2024 Pazartesi 14:31
  • Lefke’nin bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak04 Mart 2024 Pazartesi 09:19
  • Lefke'de ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak...01 Mart 2024 Cuma 21:09
  • Duyarlılık Gösterme ve Ormanlarımıza Sahip Çıkma Zamanı29 Şubat 2024 Perşembe 09:24
  • Lefke Kaza Mahkemesi 4 Mart’ta kendi binasında hizmet vermeye başlayacak27 Şubat 2024 Salı 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti