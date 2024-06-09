Yetkisiz alkol satmak ve müzik yayını yapmak

07.06.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından iş ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimler sonucu, iki iş yerinin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sundukları, bir iş yerinin ise yetkili makamdan geçerli müzik izni olmadığı halde, müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir