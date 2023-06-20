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66’ncı dönem bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak

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GKK, bedelli askerlik yoklamasının 3 Temmuz 2023 tarihinde 08.00–12.30 saatleri arasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacağını duyurdu.
66’ncı dönem bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), bedelli askerlik yoklamasının 3 Temmuz 2023 tarihinde 08.00–12.30 saatleri arasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde (Lefkoşa) yapılacağını açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 66’ncı dönem bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

Bedelli askerlik yapmak maksadıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvuru yapanlar ve kendilerine bu yoklamaya katılmaları için çağrı pusulası tebliğ edilen/gönderilen yükümlüler, yoklamaya gelirken şu belgeleri beraberinde getirmeli:

“KKTC kimlik kartı,

KKTC doğum kayıt belgesi,

Çift uyruklular için T.C. kimlik kartı ve T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Pasaport,

Polis Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden alacakları KKTC’ne giriş-çıkış belgesi (deniz - hava, kara ve barkotlu geçiş dökümleri),

Bedelli askerlik ücretini yatırdığına dair dekont, (Ödeme yaparken, bedelli askerlik son yoklamasına başvuru tarihi ile bedelli askerlik yoklama tarihi arasındaki dönemde ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin katları dikkate alınacaktır.)

Sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekmekte..

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan  duyurular, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacak ve bedelli/özel statüde askerlik hakkını kaybedeceklerdir.”

Açıklamada, konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşılabileceği de kaydedildi.

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