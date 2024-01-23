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8 ceset bulunan Antalya’da ekipler alarmda: Sahilde ‘ceset’ devriyesi

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Antalya sahillerinde yaşanan olaylar Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sahillerde, vücutlarının büyük bir bölümü zarar görmüş 8 ceset bulundu.
8 ceset bulunan Antalya’da ekipler alarmda: Sahilde ‘ceset’ devriyesi

Antalya sahillerinde yaşanan olaylar Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sahillerde, vücutlarının büyük bir bölümü zarar görmüş 8 ceset bulundu.  Art arda kıyıya vuran cesetlerden sonra polis ekipleri alarma geçti.

Polis ekipleri 3 mahallenin yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde belirli aralıklarla devriye görevi yürütüyor. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de aralıklarla denizde kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

“KONU CİDDİ ŞEKİLDE TAKİP EDİLİYOR”

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kentteki farklı noktalarda sahillere 1 haftada 8 cesedin vurulmasına ilişkin denizde tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar taramada rastlayamadık. İlgili birimlerce konu ciddi bir şekilde takip ediliyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi’ndeki sahilde 17 Ocak’ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu. Manavgat’ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde 20 Ocak’ta cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi’nde de genç bir kadına ait olduğu

tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu.

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