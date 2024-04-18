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AB liderleri İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım kararı aldı

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Avrupa Birliği (AB), İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararı aldı.
AB liderleri İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım kararı aldı

AB zirvesinin dış ilişkiler oturumunda ele alınan Orta Doğu başlığıyla ilgili sonuç bildirisi açıklandı.

Bildiride İran'ın İsrail'e saldırısının liderler tarafından oybirliği ile kınandığı ve İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesine karar verdiği belirtildi.

Zirvenin ilk gün oturumlarının sona ermesinin ardından basına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yaptırımların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Gazze mesajları tekrarlandı

Bildiride, Gazze'deki krizin acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması yoluyla sonlandırması gerektiği anımsatıldı.

Bildiride ayrıca, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığı vurgulandı.

Lübnan'daki duruma da değinilen bildiride AB'nin bu ülkeye güçlü desteği yinelendi.

Bildiride AB liderleri, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu dönüşünün desteklendiğinin altını çizdi.

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