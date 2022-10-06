  • BIST 3.553,85
  • Altın 1023.113
  • Dolar 18.5716
  • Euro 18.2408
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

ABD, DJI’ı askeri şirketler listesine aldı

»
ABD Savunma Bakanlığı, Çinli sivil dron üreticisi DJI şirketini, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Halk Cumhuriyeti Askeri Şirketleri" listesine aldığını bildirdi.
ABD, DJI’ı askeri şirketler listesine aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Haziran 2021’de yayımlanan, 47 şirketin yer aldığı ilk kısım listeye 13 şirketin olduğu ikinci kısım eklendi.

İkinci kısım listede dünyanın en büyük sivil dron üreticisi, Şınçın merkezli “DJI Innovation Technology” şirketi de yer aldı.

“ABD’de doğrudan veya dolaylı faaliyet yürüten Çinli askeri şirketlere” yer verilen listede DJI dışında, aralarında Çin’in en büyük genom bilimi şirketi BGI Genomics (BGI), Çin Ulusal Kimya Şirketi (ChemChina) ve altyapı imar şirketi Çin Devlet İnşaat Grubu’nun olduğu şirketler de bulunuyor.

Açıklamada, “Bakanlık, Çin’in, ülkenin sivil görüntü altındaki şirketlerinin, üniversitelerinin ve araştırma programlarının, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHOK), modernizasyon hedefleri doğrultusunda ileri teknoloji ve teknik uzmanlığa erişimini sağlamayı amaçlayan asker-sivil birleşmesi stratejisine ışık tutmaya ve karşı tedbirler almaya kararlıdır.” denildi.

ABD hükümetinin listedeki şirketlerle ilgili ilave tedbirler alma hakkının saklı olduğu, listenin güncellenmesine devam edileceği vurgulandı.

Açıklama, ABD hükümetinin son dönemde Çinli şirketlere devlet ve ordu bağlantılarını gerekçe göstererek getirdiği tedbir ve kısıtlamaların sonuncusu oldu.

Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası ile ilk kez 2019’da bakanlıklar arası Dış Yatırım Komitesine ulusal güvenliğe zarar veren yabancı yatırımların denetimi konusunda geniş yetkiler tanınmıştı.

Yasa kapsamında aralarında telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei’nin de bulunduğu 300’e yakın Çinli şirket, ABD Ticaret Bakanlığının ihracat kontrol listesine alınmıştı.

YAPTIRIM LİSTESİNE GİRMİŞTİ

DJI, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Türk ve Müslüman azınlıkları hedef alan elektronik takip sistemlerine teknik destek verdiği gerekçesiyle ABD’nin 2021’de yaptırım listesine aldığı Çinli teknoloji şirketleri arasında yer almıştı.Piyasa araştırma şirketi DroneAnalyst’in verilerine göre, yaptırımlar öncesinde sivil dron satışlarında dünya pazarındaki payı yüzde 70’e yakın olan şirketin payı yüzde 54’e gerilemişti.

Şirket, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ürettiği sivil dronların çatışmalarda kullanıldığına dair iddiaların ardından nisanda bu ülkelerdeki operasyonlarını askıya almıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk, Twitter’a yeniden talip oldu04 Ekim 2022 Salı 23:14
  • AB, bütün akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor04 Ekim 2022 Salı 16:06
  • Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza04 Ekim 2022 Salı 15:07
  • Harry Potter’ın görünmezlik pelerini gerçek oluyor03 Ekim 2022 Pazartesi 22:50
  • James Webb Teleskobu evrenin en eski yıldızlarına ve galaksilerine ışık tutuyor02 Ekim 2022 Pazar 23:45
  • Tesla, insansı robotu Optimus’u tanıttı: Dans edip, el salladı01 Ekim 2022 Cumartesi 23:45
  • Apple, iPhone 6 için kararını verdi01 Ekim 2022 Cumartesi 22:02
  • Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor (Harcamalar geri ödenecek)01 Ekim 2022 Cumartesi 08:57
  • 80 dakikada Atlantik’i geçecek… Nükleer enerjili yolcu uçağı tasarladı30 Eylül 2022 Cuma 20:09
  • Endişe yaratan rapor: Robot kıyameti yaşanacak29 Eylül 2022 Perşembe 22:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti