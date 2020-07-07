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ABD, TikTok ve diğer Çin menşeli mobil uygulamaları yasaklamaya hazırlanıyor

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşündüklerini söyledi.
ABD, TikTok ve diğer Çin menşeli mobil uygulamaları yasaklamaya hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşündüklerini söyledi.

Fox News'e konuşan Pompeo, "Başkan Trump'ın önüne geçmek istemem ama bu ilgilendiğimiz bir konu." ifadesini kullandı.

ABD'li vekiller uzun süredir TikTok uygulamasının kullanıcılara ait verilerin kullanımı ve kişisel verilerin gizliliği konularındaki ulusal güvenlik çekincelerini dile getiriyor ve bu firmaların "Çin Komünist Partisi tarafından kontrol edilen istihbarat faaliyetlerini destekleme ve işbirliği yapmalarını" gerektiren Çin yasaları konusunda endişeli olduklarını belirtiyor.

Çin menşeli olmasına rağmen bu ülkede kullanılmayan uygulama, küresel bir kitleye hitap etmek için "Çin'den bağımsız" olduğunu iddia ediyor.

Ancak Çin yönetimini eleştiren videolar kısa süre içerisinde platformdan kaldırılıyor.

Çin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu kısa formatlı video uygulaması olan TikTok, Hindistan'la Çin arasındaki sınır çatışmasının ardından diğer 58 Çin menşeli aplikasyonla birlikte Hindistan genelinde yasaklanmıştı.

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