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SON DAKİKAAdıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem açıklaması geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu. 

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