Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem açıklaması geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.
AFAD'dan deprem açıklaması geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.
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