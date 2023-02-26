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Ahbap’a çadır satan Kızılay’dan ilginç savunma!

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği'ne çadır satışını "Maliyetine sattık" diyerek savundu.
Ahbap’a çadır satan Kızılay’dan ilginç savunma!

Kahramanmaraş merkezli iki depremde yerle bir olan 10 kentte yaşanan en büyük sıkıntılardan biri depremden sağ kurtulanların barınma alanları oldu. Bölgede yeteri kadar geçici barınma alanı ve çadır sağlanamaması eleştirilen odağı olurken Türk Kızılay’ı ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Türk Kızılay’ının, bölgeye ulaştırdığı yardımlar ve topladığı parasal destekle gündeme oturan Ahbap Derneği başta olmak üzere bir çok kuruma çadır sattığı ortaya çıktı. Ahbab Derneği kurucusu Haluk Levent de bu bilgiyi doğruladı.

“AHLAKİ VE AKILCI BİR İŞBİRLİĞİ”

Çadır satışının Türkiye gündemine oturmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “işbirliği” olarak tanımladığı satış için “Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.” ifadelerini kullandı.

“MALİYETİNE SATTIK”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kınık ayrıca Ahbap Derneği’ne yapılan satışı “Yurt dışı bir kuruluş için üretilen logosuz 2 bin 50 çadır afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’den maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sundu” sözleriyle savundu.

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