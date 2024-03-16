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AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 299 liradan başlıyor

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Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında biletler, 299 liradan başlayacak.
AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 299 liradan başlıyor

Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." ifadesi kullanıldı.

2008 yılında Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak kurulan AnadoluJet, 12 Mart itibarıyla "AJET" adı altında bilet satışlarına başlamıştı.

AJet, bu yılın yaz döneminde filosunda bulunan 95 uçak ile iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer icra edecek.

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