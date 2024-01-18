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AK Parti'nin Ankara ve İzmir belediye başkan adayları belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan toplantıda adayları açıkladı.
AK Parti'nin Ankara ve İzmir belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adaylarını açıkladı. 

Erdoğan, AK Parti’nin aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u, İzmir Büyükşehir için de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı aday gösterdi.

Ankara'daki ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ayrıca, "Amacımız AK Parti ve Cumhur ittifakında olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayları ise şu şekilde, 

Adana - Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman - Ziya Polat

Afyonkarahisar - Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı - Mehmet Salih Aydın

Aksaray - Evren Dinçer

Amasya - Mehmet Uyanık

Antalya - Hakan Tütüncü

Ardahan - Yunus Baydar

Batman - Adil Sebati Ceylan

Bayburt - Mete Memiş

Bilecik - Mustafa Yaman

Bolu - Muhammed Emin Demirkol

Burdur - Mehmet Şimşek

Çorum - Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır - Mehmet Halis Bilden

Gaziantep - Fatma Şahin

Gümüşhane - Ercan Çimen

Hakkari - İsmet Ölmez

Hatay - Mehmet Öntürk

Iğdır - Ülkü Öcal

Kahramanmaraş - Fırat Görgel

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kilis: Reşit Polat

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Sakarya: Yusuf Alemdar

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Erdoğan, aralarında İstanbul’un da olduğu 26 şehrin belediye başkanını 7 Ocak’ta duyurmuştu.

AK Parti’nin seçim beyannamesi ise 30 Ocak’ta açıklanacak.

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