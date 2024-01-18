AK Parti'nin Ankara ve İzmir belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adaylarını açıkladı.
Erdoğan, AK Parti’nin aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u, İzmir Büyükşehir için de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı aday gösterdi.
Ankara'daki ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ayrıca, "Amacımız AK Parti ve Cumhur ittifakında olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır" ifadelerini kullandı.
Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayları ise şu şekilde,
Adana - Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman - Ziya Polat
Afyonkarahisar - Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı - Mehmet Salih Aydın
Aksaray - Evren Dinçer
Amasya - Mehmet Uyanık
Antalya - Hakan Tütüncü
Ardahan - Yunus Baydar
Batman - Adil Sebati Ceylan
Bayburt - Mete Memiş
Bilecik - Mustafa Yaman
Bolu - Muhammed Emin Demirkol
Burdur - Mehmet Şimşek
Çorum - Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır - Mehmet Halis Bilden
Gaziantep - Fatma Şahin
Gümüşhane - Ercan Çimen
Hakkari - İsmet Ölmez
Hatay - Mehmet Öntürk
Iğdır - Ülkü Öcal
Kahramanmaraş - Fırat Görgel
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akgün
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kilis: Reşit Polat
Konya: Uğur İbrahim Altay
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Sakarya: Yusuf Alemdar
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Erdoğan, aralarında İstanbul’un da olduğu 26 şehrin belediye başkanını 7 Ocak’ta duyurmuştu.
AK Parti’nin seçim beyannamesi ise 30 Ocak’ta açıklanacak.
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