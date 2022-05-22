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Akansoy “Bu imzalanan, gayrımeşru hükümetin ve dayatanların ihanet belgesidir”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, TC-KKTC arasında imzalanan sözde İş Birliği Protokolü‘nün doğrudan alt yönetim düzeni yarattığını belirtti
Akansoy “Bu imzalanan, gayrımeşru hükümetin ve dayatanların ihanet belgesidir”

İşte CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'un açıklaması;

Kıbrıslı Türklerin sosyal, ekonomik ve siyasal tüm değerlerini yerle bir etmek üzere imzalanmış bir Protokol var.

Hükümet programları ile yapamadıklarını, Türkiye ile Protokol üzerinden yapmaya, bağlayıcı olmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Yoksa böyle bir Protokol zaten OLMAZ. Ne içerik ne de şekil olarak.

Protokol rejimi doğrudan alt yönetim düzeni yaratıyor. Bundan kurtulmadan yol alamayacağız.

Bu imzalanan, gayrımeşru hükümetin ve dayatanların İHANET belgesidir.

MECLİSTE DE SOKAKTA DA HALKIN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ.

HADE BAKALIM.

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