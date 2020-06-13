Akansoy: Bu kent bizim. Herhangi bir icra makamının değil. Başbakanlık sitesinde form var itiraz edilir.

Kamera görüntüleme sistemi "mobese"ye karşı olduğunu bir kez daha yineleyen eski İçişleri Bakanlarından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Bu kent bizim. Herhangi bir icra makamının değil. Gidersiniz Başbakanlık sitesinde form var itiraz edilir. Herkesin kentine sahip çıkması lazım” çağrısı yaptı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, suç oranlarının neden arttığı konusuna eğilmeden, bu gibi sistemlerle sorunun çözülemeyeceğini anlattı.

Ada TV’de konuşan Akansoy’a göre önemli olan suç için önleyici tedbir almak…

Akansoy şöyle konuştu;

“Bu kent bizim. Herhangi bir icra makamının değil. Gidersiniz Başbakanlık sitesinde form var itiraz edilir. Herkesin kentine sahip çıkması lazım. Tüm kenti gözetim altına almanın hiçbir açıklanabilir yanı yoktur. Başbakanlık yanında polis genel Müdürlüğü de güven sorununu ortaya çıkardı. Bir kentin kimliği bir günde olmuyor. Kimsenin benim yaşam alanımı sınırlandırmaya hakkı yoktur. Devletin görevi poliste kadro sayısını artırmaktır. Özel hayatı engelleyici tavır içine girmek değil… Buna bir süre sonra çok büyük tepki olacağını düşünüyorum. Buna kimse evet, demez”.