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Akansoy: Elbette bundan sonra daha zor günler bizi bekler

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"Bu nasıl bir kendinden geçme hali, nasıl bir kendinden öncekileri küçümseme aşağılama hali…"
Akansoy: Elbette bundan sonra daha zor günler bizi bekler

Asım Akansoy'un paylaşımı:

BM Güvenlik Konseyi açıklaması göstere göstere geldi. Bu yöndeki uyarılarımız göz aradı edilip, “biz yaparız olur” denildiğinde, ertesi günü de düşünün dünyayı karşımıza alacağız, koşulları daha da zorlaştıracaksınız diye anlatmaya çalışıyorduk; uzun, uzun.

Biz kendilerini uyardıkça daha da ileri gidip, BM Güvenlik Konseyi kararları, açıklamaları önemli değil, değişir merak etmeyin denip üst perdeden veya akademik söylemle bu halka ayar çekenler vardı.

Maraş konusunu açarak, “Rum’a haddini bildirme” oyununa soyunanlar, Kıbrıs sorununda işbirliği diye diye tüm zemini yıkanlar, yarattıkları kaosu elleriyle Tatar’a devrettiler. Ve bugün ortadaki büyük yıkımın mimarı olarak bu felakete baştan ortak oldular.

Aşağıdaki açıklama “aklımıza gelen başımıza geldi” açıklamasıdır. Onlarca yıllık emeği, mücadeleyi heba ettiniz.

Sn. Tatar, bu halkı düşünen yegane kişi olarak azınlık olmamızı engellemeye çalışıyormuş. Bırakınız yabancıları, siz bu söylemlerinizle halkı bile ikna edemez, insanlarımızı inandıramazsınız.

Sanki bunca zamandır verilen büyük çözüm mücadelesi ve çaba, azınlık olmak içindi de bir tek siz gördünüz durumu... yazık !

Akıl alır değil. Bu nasıl bir kendinden geçme hali, nasıl bir kendinden öncekileri küçümseme aşağılama hali…

Elbette bundan sonra daha zor günler bizi bekler. Asla pes etmek yok.

Haklılığımız gücümüzdür.

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