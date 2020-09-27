Akıncı: Fikirlerin tartışılacağı bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmaya hazırım

"29 Eylül salı akşamı için Kıbrıs Genç Tv’nin toplu bir program girişimine de olumlu yaklaşarak katılmaya hazır olduğumu duyurdum."

Akıncı açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Yurttaşlarımızın adayları topluca bir arada dinleme arzusu ve hakkının olduğunu düşünüyorum.

9 Ekim tarihinde BRT’de yapılması öngörülen böyle bir programa katılmaya hazır olduğumu önceden bildirdim.

Bunun yanında özel televizyonların ortak yayınlayabileceği benzeri bir program söz konusu olursa onun da gerçekleşmesinin iyi olacağına inanıyorum.

29 Eylül salı akşamı için Kıbrıs Genç Tv’nin toplu bir program girişimine de olumlu yaklaşarak katılmaya hazır olduğumu duyurdum.

Kısacası demokratik bir çerçevede fikirlerin tartışılacağı bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmaya hazırım.