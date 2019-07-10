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Akıncı: "Genel Sekretere yolladığımız mektubun içeriğini ulaştıktan sonra açıklayacağım"

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti. Akıncı-Spehar görüşmesi 1.5 saat sürdü.
Akıncı: "Genel Sekretere yolladığımız mektubun içeriğini ulaştıktan sonra açıklayacağım"

Görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Spehari nümüzdeki günlerde New York ziyareti olacağını bu ziyarette BM Güvenlik Konseyi'ni de bilgilendireceğini söyledi. Spehar, Rutin görüşme yaptıklarına Anastasiadis gibi Akıncı ile yapılan görümenin de olumlu geçtiğine değinen Spehar, olası bir beşli zirvenin olma ihtimalinin sorulması üzerine ise 'Detay vermeyeceğim fakat her şeyi konuşuyoruz...' dedi.

AKINCI: 'GENEL SEKRETERE YOLLADIĞIMIZ MEKTUBUN İÇERİNİ ULAŞTIKTAN SONRA AÇIKLAYACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da görüşme sonrasında kısa bir açıklama yaparak Larnaka'da bir Kıbrıslı Türk'ün otobüsüne yönelik epkisini ortaya koyduğunu adada atılan adımlarala güven yaratılmaya çalışılan bir ortamda bu saldırıyı kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Akıncı, Genel Sekreter'e de bir mektup gönderdiğini onun bir kopyasını da Spehar'a verdiğini söyleyerek: ' Mektubun ulaşmasının ardından içeriğe yönelik deteyaları açıklayacağız...' dedi.

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