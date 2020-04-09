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Akıncı: Nisan sonuna kadar bu temkinli tavır sürdürülmeli

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Akıncı: Nisan sonuna kadar bu temkinli tavır sürdürülmeli
Akıncı: Nisan sonuna kadar bu temkinli tavır sürdürülmeli

Cumhurbaşkanlığı bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü… Görüşmede, koronavirüs salgınıyla ilgili durum ve öngörülen gelişmeler değerlendirildi

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı  toplantıda gerek Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu gerekse de Ekonomi Danışma Kurulunun tespitlerini paylaştığını söyledi…

İçinden geçilen dönemde el birliğiyle ve adım adım dayanışma içerisinde sürecin götürülmesi gerektiğini belirten Akıncı, tüm dünya insanlığının zorlu bir süreçten geçtiğini aktardı.

Akıncı, bu salgının biran önce bitmesinin en büyük temennileri olduğuna işaret ederek, “ancak öyle görünüyor ki bu bir çırpıda olmayacak. Alınacak tedbirlerle adım adım o günlere ulaşılacaktır” dedi.

Rehavete kapılmadan sürecin devam etmesi gerektiğini kaydeden Akıncı, daha çok test yapılması gerektiğini söyledi…

Akıncı, insanların evde kalmaya devam etmesi gerektiğini, evden çıkmak zorunda kalanların ise maske takmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, belirti vermeden hastalığı taşıyanların başkalarını bulaştırabileceğini ancak maske takılmasıyla bunun önüne geçilebileceğini aktardı.

Akıncı, toplantıda normal yaşama geçilmemesi noktasındaki görüşlerini de paylaştığını belirterek, aceleye gerek olmadığını sıkıntılı bir dönemden geçilmesine rağmen sağlığı koruma adına bu önlemlerin alınması gerektiğini önceliğin sağlık olduğunu ifade etti.

Akıncı, Nisan sonuna kadar bu temkinli tavrın sürdürülmesi gerektiğini de belirtti.

Yerel yönetimlerle ilgili kesintiye ilişkin de bunun doğru olmadığını hükümete ilettiğini belirten Akıncı, gıda yardımı gibi organizasyonlarda bazı sıkıntıların olduğu yönünde kendisine gelen bilgilere de değindi ve bunların daha organize edilmesi çağrısı yaptı…

Yeni bir eğitim takviminin gerekli olduğunun da toplantıda konuşulduğunu kaydeden Akıncı, dış kaynağın yanı sıra iç kaynakların da harekete geçirilebileceğiyle ilgili bir öneriyi hükümetle paylaştığını söyledi.

Her alanda işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Akıncı, özellikle bu süreçte uzman görüşlerine kulak vermek gerektiğini anımsattı.

Akıncı, “tedbiri elden bırakmayın evde kalmaya devam edin” dedi.

Akıncı bir soru üzerine de ülkede çok köyü bir noktada olunmadığını belirterek, “aman dikkat gevşeme yok. Olay bitmiş değil” vurgusu yaptı. (BRT)

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