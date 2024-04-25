Dikkat... Yarın bu bölgeler elektriksiz kalacak...

Elektrik Kurumu, Alsancak Kani Akansu Caddesi ve Çağatay Özbirim Caddesi’nin bir bölümünde yarın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Alsancak Kani Akansu Caddesi ve Çağatay Özbirim Caddesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.