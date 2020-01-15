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Akıncı:Kültür-sanatı gelişmemiş bir toplum, kalkınmış sayılmaz

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi Başkanı Gökçe Keçeci ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Akıncı:Kültür-sanatı gelişmemiş bir toplum, kalkınmış sayılmaz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi Başkanı Gökçe Keçeci ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, merkezin faaliyetleri ve yürütülmekte olan “EMAA herkes için sanat” projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verildi.

EMAA Başkent Sanat Merkezi’ni ülke sanatına yapmış olduğu katkı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı, kalkınma denen kavramın sadece ekonomik bir kavram olmadığına ve salt rakamlarla ifade edilemeyeceğine dikkat çekerek, kalkınma olgusunun kültürel, sosyal ve siyasal boyutları olduğuna vurgu yaptı.

“Kültür-sanatı gelişmemiş bir toplum, kalkınmış sayılmaz” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanata ve kültüre yapılan yatırımların toplumsal gelişim için yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, EMAA Başkent Sanat Merkezi’ne çalışmalarında başarılar diledi. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, EMAA Sanat Merkezi’nden Zehra Şonya, Esra Plümer Bardak, Ömer Yetkinel ve Didem Eroğlu hazır bulundu.

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